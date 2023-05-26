Медведев предложил ЕС разделить Украину на части

Опубликовано: 26.05.2023 10:30 , Обновлено: 26.05.2023

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что вооружённый конфликт в Украине может продолжаться десятилетиями. Чтобы этого не произошло, по его мнению, нужно "уничтожить саму природу нацисткой власти в Киеве", а саму Украину - разделить между Россией и странами Евросоюза.

Выступая 25 мая во Вьетнаме, куда Медведев прибыл с рабочим визитом, он прокомментировал затяжной характер войны в Украине.

“Это новая реальность, новые условия жизни. Пока там такая власть, будет, скажем, три года перемирия, два года конфликта, и снова все повторится. Нужно уничтожить саму природу нацисткой власти в Киеве”, - цитирует его РИА “Новости”.

“Необратимые законы войны” - Медведев рассказал, когда РФ нанесёт “превентивный ядерный удар” по Украине

Зампред Совбеза России также не исключил возможности нанесения “превентивного ядерного удара” по Украине в случае, если западные страны решатся на поставки Киеву всех видов вооружений, включая ядерное.

“Есть необратимые законы войны. Если дойдет до ядерного оружия, нужно будет наносить превентивный удар”, — пояснил он.

Позднее в своём телеграм-канале Медведев также опубликовалсвоё видение того, “как исчезнет Украина”. По его мнению, существует три варианта. Какой из них будет реализован, по словам политика, зависит от того, “по какому пути пойдёт процесс распада этого умирающего государства вследствие проигранного военного конфликта”.

“Аншлюс” западных областей Украины отдельными странами Евросоюза и сохранение “ничейной” украинской территории, между ними и Россией.

Это, по мнению Медведева, приведёт в конечном итоге к возобновлению вооружённого конфликта и его “быстрому перетеканию в полноценную третью мировую войну”. 2. Полный раздел Украины между Россией и европейскими странами, формирование правительства Украины в изгнании в одной из европейских стран.

В этом случае, по словам Медведева, “горячий” конфликт прекратится, но сохранится высокий риск “террористической активности украинских нацистов”. “Риск возобновления полноценного конфликта или его перерастания в мировую войну в этом случае может считаться умеренным” , - отметил политик. 3. “Аншлюс” западных областей Украины странами Евросоюза и присоединение к России оставшихся центральных и “некоторых иных бесхозяйных областей Украины в рамках ст. 1 Устава ООН”.

“Других вариантов просто нет. И это уже всем понятно, даже если кому-то там, на Западе, в этом неприятно признаться”, - заявил Медведев, уточнив, что Россию “может временно устроить второй вариант, но нужен третий”.