Зеленский подписал закон о мобилизации заключённых. Сколько человек пополнят ряды ВСУ?

Опубликовано: 17.05.2024 17:01 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 17 мая, подписал законопроект о мобилизации заключённых, отбывающих тюремные сроки. Информация об этом появилась на сайте Верховной Рады Украины. Документ вступит в силу 18 мая, после чего все военнообязанные должны будут в течение 60 дней обновить свои данные в военкомате.

Согласно документу, мобилизации будут подлежать все осуждённые, за исключением:

лиц, совершивших преступления против нацбезопасности;

убийц;

насильников;

педофилов;

осуждённых за ДТП со смертельным исходом под действием алкоголя или наркотиков.

В документе также прописана процедура, которая предусматривает согласие осуждённых на мобилизацию и прохождение медкомиссии. Такое же согласие должны будут дать и командиры подразделений, к которым прибудут новобранцы.

Ранее глава фракции “Слуга народа” в Верховной раде Давид Арахамия высказал предположение, что в ВСУ могут быть мобилизованы 15-20 тысяч заключённых. Однако сегодня замминистра юстиции Украины Елена Высоцкая озвучила данные опроса, который ранее проводили в местах лишения свободы. Согласно ему, только 4,5 тысячи осуждённых выразили готовность отправиться на фронт по УДО. Высоцкая добавила, что помехой также может стать отсутствие мотивации среди “обозначенного контингента”.

[info_b]По состоянию на 15 мая 2024 года, в украинских колониях находился 27471 осуждённый, в том числе 1538 женщин. Также в исправительных центрах содержались 914 мужчин, в воспитательных колониях – 51 несовершеннолетнее лицо.[/info_b]

Кроме того, Владимир Зеленский подписал законопроект о повышении штрафов для уклонистов. Теперь за неявку в военкомат по повестке или необновление учётных данных грозит штраф до 25,5 тысяч гривен (около 2000 белорусских рублей). Согласно документу, также разрешается задерживать уклонистов до трёх часов для составления протокола, сообщило украинское издание “Страна”. Если же существует необходимость установить личность или другие обстоятельства правонарушения, арест может составить до трёх суток.

Ранее Telegraf.news писал, что командующий сухопутными войсками Украины, генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил: одна из самых неотложных задач для ВСУ сейчас — это формирование десяти новых бригад. Хотя проблема с нехваткой украинских военных, по словам Павлюка, «вызывает беспокойство» ещё с декабря прошлого года, украинский командующий настаивает, что «оборудование, а не люди» — их главное уязвимое место.

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