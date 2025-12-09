Зеленский подготовил для Трампа новый мирный план из 20 пунктов. Что с территориями?

Опубликовано: 09.12.2025 07:59 , Обновлено: 09.12.2025

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов представить американским властям обновленный план мирного урегулирования конфликта с Россией. Документ, состоящий из 20 пунктов, Вашингтону планируется передать во вторник, 9 декабря. Узнали, удалось ли достичь компромисса по самому спорному пункту - судьбе оккупированных украинских территорий.

План мирного урегулирования пересмотрели после переговоров в Лондоне между президентом Зеленским с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Сама встреча в Лондоне, как отметило агентство Reuters, была направлена ​​на “укрепление позиций” Украины.

После встречи Зеленский сообщил журналистам, что пересмотренный план состоит из 20 пунктов. По его словам, все “невыгодные для Украины пункты” в первоначальном плане Трампа, в котором было 28 пунктов, были убраны.

Однако по вопросу уступки территорий, на чем настаивает Москва, соглашения по-прежнему не достигнуто.

“Американцы, в принципе, настроены на поиск компромисса. Конечно, есть сложные вопросы, связанные с территорией, и компромисс там пока не найден”, - заявил украинский президент, повторив свою неоднократно озвученную позицию о том, что Украина не готова отказаться ни от одной части своей территории.

По словам Зеленского, сегодня в течение дня украинские советники по национальной безопасности внесут последние корректировки в план, после чего его направят в Вашингтон.

После встречи в Лондоне Зеленский вылетел в Брюссель, где провёл встречу с генсеком НАТО Марком Рютте, президентом Евросовета Антониу Коштой и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Последние по итогам встречи опубликовали в своих социальных сетях заявление о том, что будущем мирном соглашении между Киевом и Москвой. По словам фон дер Ляйен, будущее соглашение должно “уважать суверенитет Украины” и “гарантировать ее долгосрочную безопасность”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в минувшие выходные президент США Дональд Трамп заявил, что “разочарован” своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Поводом для высказанного публично недовольства стал предложенный Трампом вариант мирного плана по разрешению конфликта с Россией, который сам украинский лидер, по словам главы Белого дома, не удосужился вовремя прочесть.

«Он даже его не читал» — Трамп заявил, что «разочарован» Зеленским