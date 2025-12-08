"Он даже его не читал" - Трамп заявил, что "разочарован" Зеленским

Опубликовано: 08.12.2025 08:17 , Обновлено: 08.12.2025

Президент США Дональд Трамп заявил, что "разочарован" своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Поводом для высказанного публично недовольства стал предложенный Трампом вариант мирного плана по разрешению конфликта с Россией.

Отвечая на вопрос журналистов о следующих шагах Вашингтона в мирном урегулировании конфликта России и Украины, Трамп перед торжественным вручением наград в Центре Кеннеди в Вашингтоне заявил, что Зеленский до сих пор не рассмотрел предложенный американцами мирный план. По его словам, Москва этот документ поддержала, как и украинская команда переговорщиков, а вот сам Зеленский его “даже не читал”.

“Мы разговаривали с президентом Путиным и украинскими лидерами, включая президента Зеленского. Должен сказать, я немного разочарован тем, что президент Зеленский до сих пор даже не прочитал предложение (по состоянию на несколько часов назад). Его людям оно нравится, а ему нет”, - заявил Трамп.

По его словам, российская сторона “предпочла бы заполучить всю страну” (вероятно, имеются ввиду территориальные уступки, которые, по данными некоторых СМИ, стали главным камнем преткновения для обеих сторон конфликта в обсуждении мирного плана). Тем не менее, по словам Трампа, Россия согласилась с предложениями американцев.

“Не знаю, согласен ли Зеленский. Его людям оно очень нравится, но он его даже не читал”, — сказал Трамп.

Между тем, сам Зеленский 6 декабря сообщил, что обсудил последние переговоры со спецпредставителем США Стивом Виткоффом и зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером, которые на прошлой неделе также лично встречались с Путиным в Москве. В своих социальных сетях украинский президент написал, что они «договорились о следующих шагах и форматах переговоров с Соединёнными Штатами».

Лидеры Франции, Германии и Великобритании планируют встретиться с Зеленским в Лондоне в этот понедельник, 8 декабря. Как отметило агентство Bloomberg, европейские лидеры пытаются “направить мирные переговоры под руководством США к решению, которое защитит Украину от возможной будущей российской агрессии”.

«Принцип переговоров заключается в том, чтобы Украина могла самостоятельно определять своё будущее», — заявил министр кабинета министров Великобритании Пэт Макфадден в воскресенье в эфире Sky News.