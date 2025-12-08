"Он даже его не читал" - Трамп заявил, что "разочарован" Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что "разочарован" своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Поводом для высказанного публично недовольства стал предложенный Трампом вариант мирного плана по разрешению конфликта с Россией.
Отвечая на вопрос журналистов о следующих шагах Вашингтона в мирном урегулировании конфликта России и Украины, Трамп перед торжественным вручением наград в Центре Кеннеди в Вашингтоне заявил, что Зеленский до сих пор не рассмотрел предложенный американцами мирный план. По его словам, Москва этот документ поддержала, как и украинская команда переговорщиков, а вот сам Зеленский его “даже не читал”.
“Мы разговаривали с президентом Путиным и украинскими лидерами, включая президента Зеленского. Должен сказать, я немного разочарован тем, что президент Зеленский до сих пор даже не прочитал предложение (по состоянию на несколько часов назад). Его людям оно нравится, а ему нет”, - заявил Трамп.
По его словам, российская сторона “предпочла бы заполучить всю страну” (вероятно, имеются ввиду территориальные уступки, которые, по данными некоторых СМИ, стали главным камнем преткновения для обеих сторон конфликта в обсуждении мирного плана). Тем не менее, по словам Трампа, Россия согласилась с предложениями американцев.
“Не знаю, согласен ли Зеленский. Его людям оно очень нравится, но он его даже не читал”, — сказал Трамп.
Между тем, сам Зеленский 6 декабря сообщил, что обсудил последние переговоры со спецпредставителем США Стивом Виткоффом и зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером, которые на прошлой неделе также лично встречались с Путиным в Москве. В своих социальных сетях украинский президент написал, что они «договорились о следующих шагах и форматах переговоров с Соединёнными Штатами».
Лидеры Франции, Германии и Великобритании планируют встретиться с Зеленским в Лондоне в этот понедельник, 8 декабря. Как отметило агентство Bloomberg, европейские лидеры пытаются “направить мирные переговоры под руководством США к решению, которое защитит Украину от возможной будущей российской агрессии”.
«Принцип переговоров заключается в том, чтобы Украина могла самостоятельно определять своё будущее», — заявил министр кабинета министров Великобритании Пэт Макфадден в воскресенье в эфире Sky News.
«Это действительно переломный момент. Все хотят, чтобы война закончилась, но они хотят, чтобы она закончилась таким образом, чтобы дать Украине свободу выбора в будущем. Это означает справедливое окончание войны, но также гарантии безопасности для Украины в будущем, а не совершенно беззубую организацию, неспособную определять своё будущее», - пояснил позицию европейцев в данном переговорном процессе.