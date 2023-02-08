Зеленский отправился в Британию — Sky News

Опубликовано: 08.02.2023 11:41 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля должен прибыть в Великобританию. Об этом сообщило Sky News.

По информации издания со ссылкой на британские власти, Зеленский встретится с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, а также украинскими военными.

Больше подробностей о поездке пока нет.

Тем временем Сунак заявил, что Британия начнет готовить украинских военных летчиков. Также он должен объявить о новом пакете санкций против России.

Ранее стало известно, что Зеленский собрался попасть в Брюссель в четверг 9 февраля на саммит лидеров Евросоюза. Из-за раскрытия информации в ЕС даже произошел скандал.