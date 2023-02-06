Зеленский второй раз за время войны покинет Украину - Belga

Опубликовано: 06.02.2023 22:02 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский собирается покинуть страну, чтобы попасть в Брюссель в четверг на саммит лидеров Евросоюза, который пройдет 9-10 февраля.

Об этом сообщило бельгийское информагентство Belga. “По соображениям безопасности конкретная программа визита держится в тайне”, - рассказали там.

В пресс-службе Офиса президента пока не комментировали это сообщение.

Ранее Владимир Зеленский посетил США, где провел встречи как с президентом Байденом, так и с конгрессменами и сенаторами.