Зеленский второй раз за время войны покинет Украину - Belga
Президент Украины Владимир Зеленский собирается покинуть страну, чтобы попасть в Брюссель в четверг на саммит лидеров Евросоюза, который пройдет 9-10 февраля.
Об этом сообщило бельгийское информагентство Belga. “По соображениям безопасности конкретная программа визита держится в тайне”, - рассказали там.
В пресс-службе Офиса президента пока не комментировали это сообщение.
Ранее Владимир Зеленский посетил США, где провел встречи как с президентом Байденом, так и с конгрессменами и сенаторами.
Темы: #Мир #ЕС #Зеленский #Украина