Зеленский осудил Шольца за звонок Путину и заявил, что тот открыл «ящик Пандоры»

Опубликовано: 16.11.2024 09:54 , Обновлено: 16.11.2024

Президент Украины Владимир Зеленский накануне вечером опубликовал сообщение, в котором осудил телефонный звонок канцлера Германии Олафа Шольца Владимиру Путину. Он заявил, что после этого другие лидеры тоже могут начать переговоры с Москвой, что, вероятно, «ослабит изоляцию». По информации международного информагентства Reuters, ранее украинский президент отговаривал Шольца от этого разговора.

Напомним, в пятницу канцлер Германии в ходе первого за 2 года телефонного разговора с Владимиром Путиным призвал президента России начать переговоры с Украиной, которые откроют путь к «справедливому и прочному миру». По данным источников, беседа длилась около часа, а после этого Шольц запланировал связаться с Зеленским.

Этим же вечером президент Украины, который во многом полагался на поддержку ЕС и США в борьбе с тем, что Путин назвал «специальной военной операцией» по демилитаризации Украины, заявил: разговор между двумя лидерами подорвал усилия по изоляции президента РФ.

“Звонок Олафа, по-моему, это ящик Пандоры. Сейчас могут быть другие разговоры, другие звонки. Просто много слов. И это именно то, чего Путин давно хотел: ему крайне важно ослабить свою изоляцию. Изоляцию России. И вступить в переговоры, обычные переговоры, которые ни к чему не приведут. Как он делал десятилетиями”, — заявил Владимир Зеленский.

Он добавил, что, по его мнению, именно это позволило России “ничего не менять в своей политике, ничего существенного не делать”, что в конечном счёте и привело к войне между странами. Вместе с тем президент Украины заверил, что теперь “знает, как действовать”, и предупредил: “Никакого Минска-3 не будет, нам нужен настоящий мир”.

О чём говорили Шольц и Путин?

В ходе часового телефонного разговора Шольц потребовал вывода российских войск с территории Украины и подтвердил, что Германия продолжит поддерживать Киев «в его защите от российской агрессии столько, сколько потребуется». Вместе с тем немецкий канцлер призвал Москву быть готовой к переговорам с Украиной «с целью установления справедливого и прочного мира».

По данным Reuters, этот призыв прозвучал на фоне того, что Украина сталкивается со всё «более сложными условиями на поле боя» из-за нехватки оружия и личного состава, в то время как российские войска «уверенно продвигаются вперёд». Между тем в пресс-службе Олафа Шольца [link href=“https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/bundeskanzler-scholz-telefoniert-mit-dem-russischen-praesidenten-putin-2320942” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link], что он уже созванивался с руководством Киева и собирается это сделать после телефонного звонка с Путиным.

[info_b]В последний раз, по информации Reuters, Шольц и Путин разговаривали в декабре 2022 года, через 10 месяцев после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, что привело к «самому глубокому кризису» в отношениях с Западом со времён холодной войны, утверждает издание.[/info_b]

Что ответил Путин?

В Кремле, в свою очередь, заявили, что в разговоре с Шольцем Путин подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров и открыта к их возобновлению. «Возможные договорённости должны учитывать интересы Российской Федерации в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий, а главное, устранить первопричины конфликта», — [link href=“https://t.me/news_kremlin/4757” target=“_blank” rel=“noopener”] сказано [/link] в официальном сообщении Кремля.

Причинами сложившейся ситуации Путин назвал «многолетнюю агрессивную политику НАТО, направленную на создание на украинской территории антироссийского плацдарма при игнорировании интересов нашей страны в сфере безопасности и попрании прав русскоязычных жителей».

[info_b]К слову, в июне этого года Путин назвал условия Москвы для прекращения огня и начала переговоров. Среди них:

вывод украинских войск с территории республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей; признание этих регионов и Крыма в составе России; отказ Украины от присоединения к НАТО и подтверждение её безъядерного статуса, снятие санкций.

Зеленский, в свою очередь, назвал эти условия “ультиматумом” и продолжает настаивать на возвращении к границам 1991 года.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и победивший на выборах в США Дональд Трамп не созванивались. Напомним, о прошедшем между ними телефонном звонке 10 ноября написало американское издание The Washington Post.

«Чистая выдумка» — В Кремле заявили, что Путин и Трамп не созванивались после выборов в США