Зеленский оценил затраты на войну в 2024 году в 100 млрд долларов. Сколько из них выделила Украина?

Опубликовано: 17.01.2025 09:59 , Обновлено: 17.01.2025

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил общую сумму затрат страны на боевые действия в 2024 году. По его словам, ещё один год войны с Россией обошёлся Украине в 100 млрд долларов.

Выступая на совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Киром Стармером в Киеве, Зеленский рассказал, какой финансовый вклад в поддержку сил обороны Украины в 2024 году внесли союзники Киева, а сколько миллиардов из озвученной суммы выделила сама страна:

40 млрд долларов - Украина,

35 млрд долларов - США,

25 млрд долларов - страны Европы.

“Это примерный вклад каждого из нас. Именно поэтому мы видим прочность этого союза и демонстрируем, насколько значителен вклад Украины. Безусловно, важнейшим ресурсом являются наши люди, но вы также видите, каков финансовый вклад, – заявил Зеленский.

В ходе нынешнего визита в Киев премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписал с Зеленским договор о партнёрстве на 100 лет. Украинский лидер назвал его “принципиально новым форматом отношений” с Лондоном.

Подписанное соглашение предусматривает сотрудничество двух стран в сфере обороны и безопасности, науки и образования, расширение общественных связей между странами, укрепление экономического и технологического сотрудничества.

Зеленский также сообщил, что договорился с британскими властями о выделении военной помощи в 6,6 млрд долларов в 2025 году.

Ранее Telegraf.news рассказал, что многие политические и военные обозреватели ожидают, что в 2025 году война России с Украиной если не прекратится вовсе, то как минимум перейдёт от горячей фазы к состоянию “заморозки” конфликта. Такое мнение, в частности, высказал московский корреспондент британского телеканала Sky News Айвор Беннетт, поскольку с обеих сторон недавно прозвучали заявления о готовности пойти на уступки ради достижения мирного соглашения.

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“Судьбоносным” для Украины и России назвали 2025 год и в британском Королевском институте международных отношений Chatham House. По мнению Джеймса Никси, директора программы “Россия–Евразия”, из-за того, что Киев не получает от западных союзников достаточной военной помощи, в 2025 году ситуация для Украины ухудшится и страна (а с ней и весь западный мир, по мнению эксперта) окажется «на грани поражения от России».