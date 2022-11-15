Зеленский объявил о самоуничтожения "Красного креста"

Опубликовано: 15.11.2022 10:36 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к G19 (все страны G20, за исключением России) объявил, что международный "Красный крест" самоустранился от проблем в Украине. Зеленский предложил провести обмен пленными "всех на всех".

“Такое самоустранение – это самоуничтожение Красного Креста как организации, которую раньше уважали”, - считает президент Украины .

По его словам, тысячи украинцев, военных и гражданских, находятся в российском плену. “Мы должны освободить всех этих людей… Мы не можем ждать и должны объединиться ради единой реалистичной модели освобождения пленных: “всех на всех”, - заявил глава Украины.

Ранее Телеграф сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский опубликовал заявление на своем telegram-канале, в котором описал формулу мира для прекращения войны с Россией.

Зеленский предложил «формулу мира» в Украине. В Кремле отреагировали