Зеленский объявил о первом пуске «Фламинго» по России

Опубликовано: 28.10.2025 12:50 , Обновлено: 28.10.2025

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ уже несколько раз применили по территории России новые дальнобойные украинские ракеты «Фламинго». По его словам, в планах украинской армии на 2025 год — масштабное «тестирование» этих ракет.

«“Фламинго” – было боевое применение. (…) Мы делаем все, чтобы в этом году мы попробовали не по одной, по две, по три, а серьезно попробовали. Мы идем к этому. Мы считаем, что нам удастся», — уточнил Зеленский.

Глава Украины не стал раскрывать, когда и где состоялись первые пуски, но признался, что было и первое боевое применение ракет «Рута».

Ранее Telegraf.news писал, что летом Украина представила новую крылатую ракету большой дальности FP-5 «Фламинго». Согласно заявлениям официальных лиц и компании-разработчика, она способна поражать цели на расстоянии до 3 тысяч километров. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о планах начать её серийное производство уже этой зимой.

Ошибка на производстве? Собрали всё, что известно об украинских дальнобойных ракетах «Фламинго»

Тем временем ракеты «Рута» — более миниатюрные и имеют дальность до 300 километров. Главное преимущество «Руты» — высокоскоростной полет на скорости 500-800 км/ч. Это, по заявлениям, снижает эффективность российских мобильных огневых групп и делает вертолеты бесполезными для ПВО в борьбе с такими целями.