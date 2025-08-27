Ошибка на производстве? Собрали всё, что известно об украинских дальнобойных ракетах «Фламинго»

Опубликовано: 27.08.2025 11:39 , Обновлено: 27.08.2025

Накануне Украина представила новую крылатую ракету большой дальности FP-5 «Фламинго». Согласно заявлениям официальных лиц и компании-разработчика, она способна поражать цели на расстоянии до 3 тысяч километров. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о планах начать её серийное производство уже этой зимой.

Свою первую публичную демонстрацию ракета получила на фотографиях, сделанных журналистом Associated Press 14 августа на одном из украинских предприятий. Необычное название, как сообщил Newsweek, ракета получила случайно. Якобы первые экземпляры из-за ошибки на производстве покрасили в розовый цвет. «Это на данный момент наша самая успешная ракета», — заявил Зеленский.

Украина показала новые ракеты «Фламінго», способные ударить на 3 000 километров

Разработчиком FP-5 «Фламинго» выступила украинская компания Fire Point. Согласно заявленным тактико-техническим характеристикам, вес боевой части ракеты составляет 1150 кг. Максимальная скорость достигает 950 км/ч, а размах крыльев — шесть метров.

Но, как заявили в Украине, основным преимуществом этого оружия стали не технические характеристики как таковые, а отсутствие ограничений на его применение, которые накладывают западные страны на свои дальнобойные системы, такие как ATACMS или Storm Shadow.

Ряд военных экспертов, изучив опубликованные изображения, предположили, что конструкция «Фламинго» может быть основана на советском разведывательном беспилотнике Ту-143, а в качестве боеголовки используется переоборудованная фугасная авиабомба ФАБ-1500.

Запуск Ту-143

Также известно, что в ракете применяется спутниковая система наведения, что, с одной стороны, упрощает и удешевляет производство, но с другой — требует больше времени на предстартовую подготовку по сравнению с западными аналогами.

По словам Ирины Терех, руководителя производства фирмы Fire Point, сейчас компания способна производить одну ракету «Фламинго» в день. К октябрю, по её сведениям, этот показатель планируется увеличить в семь раз и таким образом выйти на 210 ракет ежемесячно.