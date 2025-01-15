Зеленский обвинил Россию в ракетном ударе по газовой инфраструктуре и объектам энергетики

Опубликовано: 15.01.2025 14:55 , Обновлено: 15.01.2025

Президент Украины Владимир Зеленский в своём тг-канале обвинил Россию в том, что та в ночь на 15 января нанесла очередной «массированный» удар. По его словам, целью атаки стала энергетическая инфраструктура, в том числе газовые объекты, обеспечивающие жизнедеятельность страны.

Как сообщили ВСУ, украинской ПВО удалось сбить 30 из 43 ракет и 47 из 74 дронов типа «Шахед». Ещё 27 дронов «не достигли своих целей (локационно потеряны)».

«Далеко не все ракеты, не попавшие в статистику сбитых, достигли целей», — отметили в ВСУ, отметим, что армия России атаковала объекты украинской энергетики, в частности, газовую инфраструктуру в Харьковской, Львовской и Ивано-Франковской областях. Украинские военные признали, что есть попадания.

В свою очередь, Минобороны РФ заявило, что удар наносился «по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины» и что «все объекты поражены».

Президент Украины подчеркнул, что, несмотря на работу ПВО, страна «нуждается в усилении воздушного щита». Он напомнил о «не до конца выполненных обещаниях» стран НАТО, данных на саммите в Вашингтоне и в формате «Рамштайн», в том числе касающихся лицензий на производство систем ПВО и противоракет.

«Именно сейчас защитой Украины выясняется, способна ли Европа и в целом демократический мир останавливать войны — надёжно и надолго», — сказал Зеленский.

Ранее Telegraf.news писал о передаче Германией Украине первой новой колесной гаубицы RCH 155, разработанной немецкой оборонной компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

Германия передала Украине первую новую колесную гаубицу RCH 155