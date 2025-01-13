Германия передала Украине первую новую колесную гаубицу RCH 155

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Опубликовано: 13.01.2025 20:29 , Обновлено: 13.01.2025

Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил о передаче Украине первой новой колесной гаубицы RCH 155, разработанной немецкой оборонной компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Церемония передачи прошла в немецком городе Кассель, где производят эту артиллерийскую установку.

«Украина может на нас рассчитывать, и Германия готова взять на себя ответственность в Европе», — [link href=“https://t.me/BILD_Russian/20878” target=“_blank” rel=“noopener”] передала [/link] слова Писториуса с церемонии немецкая газета Bild.

Украинский посол в Германии Алексей Макеев символически принял первую из 54 запланированных для поставки гаубиц. По информации Bild, первые шесть установок пока оставят в Германии, где их будут использовать для обучения украинских военных.

«Нам не нужны посредники, нам нужны союзники. За мир нужно бороться», — заявил Макеев, добавив, что Германия остается важным партнером Украины.

Немецкая газета Die Welt [link href=“https://www.welt.de/politik/ausland/article255113116/Deutschland-steht-bereit-Pistorius-uebergibt-weltweit-modernste-Radhaubitze-an-Ukraine-noch-bevor-Bundeswehr-sie-bekommt.html” target=“_blank” rel=“noopener”] передала [/link], что производитель описал свою разработку как «самую современную в мире колесную гаубицу», впервые позволяющую вести стрельбу во время движения. Орудийной башней можно управлять дистанционно, а значит, находясь не в установке.

Гаубицу также планируют поставить Бундесверу (Вооруженным силам Германии).

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Экипаж RCH 155 состоит из двух человек - командира и водителя. Они защищены от огня крупнокалиберных пулеметов и артиллерийских осколков. Также есть защита от танковых и противопехотных мин.

Система оснащена дополнительным (опциональным) оружейным модулем с гранатометом для запуска дымовых гранат. Темп стрельбы - девять выстрелов в минуту. Дальность стрельбы составляет до 40 километров для баллистических снарядов и до 54 километров для снарядов с увеличенной дальностью стрельбы.

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Ранее Telegraf.news писал, что США решили передать Украине оружие и технику на сумму $0,5 млрд. Причем речь идет о складах армии США, а значит, Киеву не придется ждать, пока вооружение произведут. Об этом сообщил “Голос Америки” со ссылкой на анонимные источники в Белом доме. Telegraf.news узнал, какое “тяжелое” решение придется принимать Дональду Трампу вопреки своим предвыборным заявлениям.

Байден решил передать Украине оружие на 0,5 млрд долларов. С какой дилеммой столкнется Трамп?