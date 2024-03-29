Зеленский обвинил Россию в попытке затопить Молдову

Опубликовано: 29.03.2024 16:56 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский 29 марта заявил, что российские войска попытались уничтожить Каневскую и Днестровскую ГЭС с помощью ракетных обстрелов. По его словам, разрушение одной из ГЭС грозит затоплением Молдове.

“Этой ночью сознательными целями врага стали Каневская и Днестровская ГЭС. Страна-террорист хочет повторения экологической катастрофы на Херсонщине. Но теперь под угрозой не только Украина, но и Молдова. Вода не остановится перед пограничными столбами, как не остановится и Российская война, если вместе и вовремя не остановить ее в Украине”, - заявил Владимир Зеленский.

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Каневская ГЭС — вторая ступень Днепровского каскада гидроэлектростанций на территории Украины в Черкасской области, построенная на реке Днепр и входящая в состав «Укргидроэнерго» и находится в отдаленно от границы с Молдовой.

В свою очередь, Днестровская ГЭС расположена на Днестре вблизи города Новоднестровск Черновицкой области практически на самой границе с Молдовой. Плотиной Днестровской ГЭС создано водохранилище, максимальная глубина которого составляет 54 м. Оно позволяет осуществлять сезонное регулирование стока Днестра.

Ранее Telegraf.news сообщил, что губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков сообщил, что в среду вечером, 27 марта, над городом и районом сработала система ПВО, в результате чего были сбиты 16 воздушных целей. В тоже время в Харькове заявили об обстреле многоквартирного жилого дома, в результате чего погибли 16 человек.

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