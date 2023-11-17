Зеленский обвинил Кремль в подготовке "Майдана-3" в Украине. В каком случае предрек отступление ВСУ?

Опубликовано: 17.11.2023 12:14 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский 17 ноября заявил, что его страна не сможет наступать и даже удерживать линию обороны без поддержки союзников. По его словам, у таких стран уже "смещается фокус".

“Сейчас я сосредоточен на получении помощи от Запада. Их фокус смещается из-за Ближнего Востока и других причин. Без поддержки мы отступим (дословно сказал - move backward)”, - заявил президент Украины, сообщило Bloomberg.

“Поставки нам сократились, - признал Зеленский группе журналистов в своем офисе в Киеве в четверг. - Это жизнь — и это нормально, поскольку каждый борется за выживание, и мы также должны защищать себя”.

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При этом Владимир Зеленский пожаловался, что Россия готовит в Украине новый “майдан”, чтобы сместить его с поста президента.

«У нашей разведки есть информация, которая также поступила от наших партнёров», — рассказал он.

Зеленский утверждает, что план был разработан в Кремле, где ему даже дали название “Майдан 3”. По его словам, в России рассчитывают на то, на что раньше как раз-таки надеялись в Киеве - посеять раскол в обществе страны-противницы. Зеленский уверен, что в Кремле рассчитывают на хаос в Украине, в результате которого Зеленского свергнут.

«Майдан для них — это переворот, поэтому операция понятна», — пояснил президент Украины.

Ранее Телеграф сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский останется во главе государства и после официального истечения срока его полномочий. Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины Сергей Дубовик, пояснив, что действующие законы запрещают проводить новые выборы, пока в стране действует военное положение.

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