В ЦИК Украины рассказали, сколько ещё Зеленский будет президентом

Опубликовано: 08.11.2023 07:24 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский останется во главе государства и после официального истечения срока его полномочий. Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины Сергей Дубовик, пояснив, что действующие законы запрещают проводить новые выборы, пока в стране действует военное положение.

Разговоры о новых выборах до окончания войны Украины с Россией и переходе полномочий Зеленского какому бы то ни было иному политику замглавы ЦИК Украины назвал “политическими спекуляциями”.

“Сколько бы ни было спекуляций по этой теме, в Конституции четко записано, что президент Украины выполняет свои полномочия до вступления в должность новоизбранного президента Украины”, – процитировали Дубовика украинские СМИ.

Ранее аналогичное заявление сделал представитель Зеленского в Конституционном Суде Федор Вениславский. Он подчеркнул, что президентские выборы во время войны “будут противоречить конституционным принципам избирательного права”, поэтому в случае проведения выборов в таких условиях “легитимность избранного президента будет сомнительная”.

О том, что проводить президентские выборы в стране в нынешних условиях “не ко времени” 6 ноября заявил и сам Зеленский в своем вечернем видеообращении к нации.

“Сейчас не время для широких празднований или других дерзких вещей в тылу, которые неприемлемы во время войны и тем более, когда армия, когда все наши силы обороны живут совсем другими эмоциями: болью, боями, потерями, но и достижениями для Украины. И все мы понимаем, что сейчас, в военное время, когда есть множество вызовов, совершенно безответственно – как-то так… легкомысленно и играя вбрасывать в общество тематику выборов”, - заявил Зеленский.

Напомним, на днях Алексей Арестович, который уехал из Украины после того, как стал активно критиковать президента Владимира Зеленского, заявил, что будет баллотироваться в президенты и уже поделился своей предвыборной программой. Он пообещал ввести “чрезвычайное положение” в экономике, сфере нацбезопасности, энергетике, финансах. По его словам, он так решил добиться сокращения процедур и ускорения развития.

Арестович пошел в президенты Украины и пообещал договориться с Россией и «коллективным Западом»