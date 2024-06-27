Северная Корея по просьбе России отправит свои инженерные бригады в Украину - TV Chosun

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 27.06.2024 11:35 , Обновлено: 27.06.2024

Северная Корея планирует отправить свои инженерные войска для участия в "восстановительных работах" в оккупированной Россией Донецкой области уже в следующем месяце. Такие подробности договорённостей между Москвой и Пхеньяном озвучил на днях южнокорейский телеканал TV Chosun, ссылаясь на одного из местных чиновников.

По оценкам телеканала, в армии Северной Кореи в настоящее время действует порядка 10 инженерных бригад и как минимум 3-4 из них уже в июле этого года могут быть направлены на восстановление разрушенной в ходе войны с Россией инфраструктуры Донецка. По данным телеканала, за это Москва может выплатить Пхеньяну порядка 115 млн долларов в год, а каждый военнослужащий будет получать за участие в восстановительных работах около 800 долларов в месяц.

По оценкам Министерства обороны Южной Кореи, с конца прошлого года, когда Москва и Пхеньян объявили об углублении военного сотрудничества во время визита северокорейского лидера в российский Владивосток, страна отправила в Россию около 6,7 тыс. контейнеров с боеприпасами. По мнению южнокорейских экспертов, в обмен на это Северная Корея получает российские технологии, необходимые для развития ее ракетной и ядерной программы в обход действующих ограничений ООН.

При этом речи о том, чтобы северокорейские солдаты принимали непосредственное участие в боевых действиях в Украине, судя по всему, не идёт. Тем не менее, на эту информацию уже отреагировали власти США. Так, пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер заявил 25 июня, что Вашингтон будет “следить за развитием событий”, и предложил Северной Корее “поставить под сомнение” целесообразность такого участия в войне в Украине.

В свою очередь военные аналитики из американского Института изучения войны (ISW) заявили, что прямая поддержка со стороны инженерных войск Северной Кореи “может высвободить боевую мощь России для операций вдоль линии фронта” и способствовать “расширению военной инфраструктуры и оборонительных укреплений” на оккупированной территории Украины.

Как сообщал Telegraf.news, 19 июня во время официального визита в Пхеньян президент России Владимир Путин подписал с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. По словам Путина, этот документ предусматривает “углубление российско-корейских связей” в долгосрочной перспективе, в том числе, оказание “взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников”.

Путин пообещал Ким Чен Ыну помощь в случае войны