Зеленский обратился к мобилизованным россиянам - "Кто понимает только по-русски"

🎤 Мнение

Опубликовано: 29.09.2022 07:15 , Обновлено: 04.07.2024

Владимир Зеленский вечером 28 сентября в очередной раз обратился к попавшим под мобилизацию россиянам. По его мнению, им не за что воевать, и стоит отказаться от участия в войне.

“Что касается ситуации на фронте, для нас все понятно. Поэтому повторяю еще раз. Для тех, кто понимает только по-русски. Хотите жить - бегите. Хотите жить - сдавайтесь в плен. Хотите жить - боритесь на своих улицах за свою свободу”, - сказал президент Украины по-русски.

“У вас и так все забрали. Или у кого-то из вас есть нефтяные вышки? Дворцы? Есть виноградники? Может, есть яхты или какой-то банк? За что вы вообще боретесь? У вас есть только кредиты, что-то вечером пожрать и теперь - мобилизация. Боритесь за свое! Не лезьте на нашу землю, в нашу душу и в нашу культуру!”, - призвал он россиян.

Ранее Телеграф сообщил, что президент России Владимир Путин подписал 24 сентября поправки в Уголовный кодекс РФ о наказании за дезертирство, мародерство и сдачу в плен.

Согласно новой статье 352.1 “Добровольная сдача в плен”, российским солдатам будет грозить от трех до 10 лет лишения свободы за такие действия, если не будет признаков государственной измены. Иначе уже вступит в дело другая статья, более жёсткая.

«Чё происходит?» — На российском ТВ возмутились наступлению украинцев под Лиманом. Сводка. Карта