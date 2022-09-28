"Чё происходит?" - На российском ТВ возмутились наступлению украинцев под Лиманом. Сводка. Карта

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Опубликовано: 28.09.2022 13:22 , Обновлено: 03.10.2022

На российском ТВ бьют тревогу из-за успешного контрнаступления, которое ВСУ осуществляют на стыке Харьковской, Луганской и Донецкой областной. Работник российского госТВ Владимир Соловьев в своем очредном эфире возмутился, что российские войска не могут остановить продвижение украинцев под Лиманом. Собрали в сводку, что происходи на фронте. Карта.

“Чё происходит?”, - заявил Владимир Соловьев и призвал командование ВС РФ срочно отправить туда подкрепление. “Или мы хотим, чтобы они вышли к границе Луганской области?” - задался вопросом российский ведущий.

(Смотрите видео с его заявлением дальше в тексте).

В свою очередь, советник Офиса президента Украины Алексей Арестович уверен, что Россия уже отправила мобилизованных как раз в район контрнаступления ВСУ.

«На 3 сутки после начала мобилизации порядка свыше 10 тысяч до 20 уже были на нашей границе. Они уже пополнили подразделения, которые обороняются под Сватово, Лиманом и Купянском. Часть из них погибла, часть уже в плену. Всё очень быстро”, - заявил он в эфире российского политика Фейгина.

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Контрнаступление ВСУ. Сводка и карта

Украинское Минобороны не спешит делиться информацией с фронта в районе наступления в Харьковской области. Лишь подтвердили взятие Купянска-Узлового на восточном берегу реки Оскол. Однако российские милблоги сообщают, что ВСУ значительно продвинулись там и почти окружили российские подразделения в Лимане.

Тг-канал “Рыбарь” со ссылкой на сведения источников прямо с линии фронта сообщает, что ВСУ успешно пытаются перерезать пути снабжения российской группировки в Лимане.

Карта контрнаступления ВСУ в Харьковской и Донецкой областях. Окружение Лимана.

Бои идут уже на окраинах города. Также отряды ВСУ при поддержке бронетехники уже ведут бои на юго-западной окраине Ямполя со стороны Диброва.

Подразделения ВСУ успешно и планомерно продвигаются на плацдарме у Редкодуба, занято село Катериновка.

https://twitter.com/_joker_111/status/1574786205832585220?s=20&t=KGmSK7oTGx_UD76qnJZnXw

Севернее поселения Колодези мобильные группы ВСУ вышли к западному берегу реки Жеребец.

Также части ВСУ продолжают расширять плацдарм у реки Оскол, наступая в направлении поселка Боровое, занято село Пески-Радьковские. Мобильные группы противника действуют у южных окраин Подлимана.

Подразделения ВСУ ведут успешное наступление на Шандриголово с двух направлений. С севера украинским военным удалось занять село Среднее и закрепиться на окраинах. С запада противник продвигается со стороны превращенного в руины поселка Новоселовка.

https://twitter.com/antiputler_news/status/1574841990017159171?s=20&t=Vp8jnsjVq2qUvqzh8X-Aaw

Украинские военным также удалось взять под огневой контроль единственную трассу снабжения ли печкой группировки россиян.

“С плацдарма на северном берегу Северского Донца ВСУ обстреливают шоссе Сватово - Кременная”, - сообщили в “Рыбаре”.

ISW: украинцы почти окружили Лиман

Карта боёв в районе Лимана, по версии ISW

В американском Институте изучения войны (ISW) согласны, что ВСУ смогли прорвать оборону россиян и разрушить их планы по удержанию линии фронта по берегу реки Оскол.

Там уверены, что 27 сентября украинские войска провели операцию по укреплению своих позиций на восточном берегу реки Оскол к северу от Купянска. А также продолжали продвигаться и к северо-западу от Лимана 26 и 27 сентября.

Местные чиновники также похвалились, что они могут свободно передвигаться между Лозовым и Рубцами, что еще раз указывает на то, что украинские силы заняли некоторые позиции к северо-западу от Лимана.

В свою очередь, украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что украинские войска освободили Редкодуб (20 км к северу от Лимана), и на геолокационных кадрах видно, как украинские войска спокойно проходят через населенный пункт.

https://twitter.com/sgorlovki/status/1574731748197515268?s=20&t=KGmSK7oTGx_UD76qnJZnXw

“Ни шагу назад”

В свою очередь, австрийский эксперт Том Купер уверен, что президент России Владимир Путин отдал приказ “Ни шагу назад” военным в районе украинского наступления. Но приказ не работает.

“Директива Путина “ни шагу назад” работает так же, как и все его военные приказы в этой войне”, - уверен он.

Карта наступления ВСУ, по версии Тома Купера.

“Прорыв из Купянска продолжается с продвижением в южном и юго-восточном направлении. К северу от Песков-Радковских украинцы вошли в деревни непосредственно к югу от Боровой. Украинцы сообщают, что эту сторону линии фронта удерживает российская 144-я мотострелковая дивизия”, - считает Том Купер. И даже утверждает, что ВСУ всё-таки взяли деревню, которая важна для окружения Лимана.

“Ближе к Дробышному: украинцы освободили Шандриголово: местный российский гарнизон растаял, оставив после себя по меньшей мере несколько Т-72”, - считает австрийский военный эксперт.

Ранее Телеграф сообщил, что украинские телеграм-каналы 27 сентября распространили видео взятого в плен российского солдата немолодого возраста. Там утверждают, что мужчина на нем - один из попавших под мобилизацию объявленную неделю назад. Разобрались, почему это это не так.

В Украине заявили, что взяли первого мобилизованного россиянина в плен