Зеленский назвал следующую неделю особенно важной

Опубликовано: 02.04.2023 20:50 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины в своем ежедневном обращении 2 апреля заявил украинцам, что следующая неделя будут особенно весомой для обороны страны и исхода войны.

Глава Украины не стал уточнять детали, лишь сказал: “Уже готовимся к запланированным событиям и решениям”.

“Единственный путь для безопасности наших регионов, это военная победа над государством террористом. Будет такой день, когда мы скажем, что убит последний оккупант на нашей территории. Мы вернем все наше”, - заявил он, рассказав, что сегодня под Бахмутом особенно тяжело.

Ранее Телеграф сообщил, что руководитель объединенного пресс-центра ВСУ Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона заявил, что российские войска покинули часть позиций в результате наступления Украины в Донецкой области.

Украина начала наступление в Донецкой области

“Мы движемся к военному поражению”

Днем ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что Кремль начал все активнее требовать немедленное перемирие, так как понимает, что Россия может полностью проиграть Украине.

“Путин хочет застолбить за собой территорию. Путин требует перемирия, чтобы защитить те завоевания, которые у него есть на сегодняшний день. Это вода в Крым, сухопутный коридор в Крым и Запорожская АЭС в качестве трофея и для обеспечения захваченных территорий электроэнергией”, – заявил Олег Жданов.

В свою очередь, бывший “министр обороны ДНР” Игорь Гиркин, по кличке “Стрелков”, заявил на выходных с коллегами и соратниками о создании “Клуба рассерженных патриотов”.

“Не побоюсь этого сказать, что мы движемся к военному поражению… Мы влезли в длительную затяжную войну, к которой наша экономика оказалась совершенно не готовой. К ней оказалась не готова и армия, и политическая система, - заявил он.