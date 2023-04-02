Украина начала наступление в Донецкой области

Опубликовано: 02.04.2023 11:42 , Обновлено: 04.07.2024

Руководитель объединенного пресс-центра ВСУ Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона заявил, что российские войска покинули часть позиций в результат наступления Украины в Донецкой области.

“Благодаря слаженным и умелым действиям наших защитников на Донецком направлении враг отступил с некоторых позиций, сейчас мы обустраиваем эти позиции для ведения оборонительных действий”, - заявил он.

Алексей Дмитрашковский утверждает, что россияне понесли “значительные потери в личном составе и технике”, сообщило РБК-Украина. Представитель ВСУ при этом не уточнил, на каком участке защитники страны смогли отодвинуть фронт.

Не ясно - идёт ли речь о начале обещанного ранее масштабного контрнаступления ВСУ, или локальных боях, или разведке боем и подготовке к большому продвижению.

Тем временем, мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о взрывах в занятом россиянами городе.

“В городе раздаются взрывы”, - написал он у себя в телеграмме. Где именно это случилось, ему пока неизвестно. О том, что в Мелитополе сегодня прозвучало несколько взрывов, сообщают и назначенные россиянами «власти». А российские тг-каналы сообщили о взрывах в районе локомотивного депо.