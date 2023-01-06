Зеленский назвал «прикрытием» предложение Путина о «рождественском перемирии»

Опубликовано: 06.01.2023 08:10 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 5 января отреагировал на предложение Владимира Путина о «рождественском перемирии». Он назвал эту идею «прикрытием» для того, чтобы остановить продвижение ВСУ на Донбассе.

По словам Зеленского, российские войска в это время планируют подогнать ближе к украинским позициям технику, боеприпасы и мобилизованных.

«Что это даст? Только очередное увеличение счета потерь. Все в мире знают, как Кремль использует передышки на войне, чтобы продолжить войну с новой силой», — считает украинский президент.

Также он призвал самих россиян найти в себе смелость, чтобы хотя бы во время Рождества «освободиться от позорного страха перед одним человеком в Кремле, который уничтожает их страну».

Впрочем, у западных лидером похожее мнение. Например, президент США Джо Байдензаявил, что Штаты скептически относятся к решению России ввести «рождественское перемирие» и Путин может «пытаться найти кислород».

А в ООН заявили, что никакое временно перемирие «не заменит справедливого мира в сответствии с Уставом ООН и международным правом».

Напомним, президент России Владимир Путин после разговора с президентом Турции Тайипом Эрдоганом 5 января объявил, как тот советовал, одностороннее перемирие. Правда, всего на полтора дня.