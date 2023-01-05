Путин приказал Шойгу прекратить огонь. В Украине ответили

Опубликовано: 05.01.2023 19:05 , Обновлено: 04.07.2024

Президент России Владимир Путин после разговора с президентом Турции Тайипом Эрдоганом объявил, как тот советовал, одностороннее перемирие. Правда, всего на полтора дня.

«Учитывая обращение Святейшего Патриарха Кирилла, поручаю Министру обороны Российской Федерации ввести с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января 2023 года режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине”, - говорится в приказе.

Однако в Украине уже заявили, что не верят Кремлю и РПЦ. Советник Офиса Зеленского Подоляк назвал предложение патриарха Кирилла “циничной ловушкой”. А приказ Владимира Путина лицемерным.

«Первое. Украина не атакует чужую территорию и не убивает гражданское население, как это делает Россия. Украина уничтожает исключительно членов оккупационной армии на своей территории. Второе. Россия должна покинуть оккупированные территории — только тогда у нее начнется „временное перемирие“. Лицемерие оставьте себе…», - написал он.

В свою очередь, советник главы МВД Геращенко уверен, что Владимир Путин проявил таким образом слабость. “Путин хочет получить любую зацепку только для того, чтобы остановить уничтожение своих солдат, танков и другой техники. Кроме того, мобилизованные массово бегут с фронта”, - сделал вывод украинский чиновник.

По словам Антона Геращенко, перемирие возможно только после полного отвода российских войск с территории Украины. А переговоры с Кремлём Киев может начать “только по вопросам репараций и контрибуций”.

Президент Украины Зеленский на момент написания новости не комментировал решение Владимира Путина.