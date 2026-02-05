Зеленский назвал официальную цифру погибших украинских солдат

Опубликовано: 05.02.2026 12:00 , Обновлено: 05.02.2026

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил официальную цифру погибших на войне с Россией украинских солдат. Она сильно отличается от оценки независимых международных организаций.

Как правило, украинские власти предпочитают не давать комментариев относительно точных военных потерь в войне с Россией. Однако в интервью французскому телеканалу France 2, которое вышло в эфир накануне вечером, Зеленский назвал конкретную цифру погибших. По его словам, с начала полномасштабных военных действий в феврале 2022 года погибли не менее 55 тыс. украинцев .

При этом Зеленский отметил, что также есть большое количество пропавших без вести, но даже приблизительную цифру называть не стал.

Как заметило украинское издание “Страна”, год назад (в феврале 2025 года) Зеленский называл цифру в 46 тысяч погибших солдат. Если ориентироваться на эти цифры, выходит, что за год потери Украины составили не менее 9000 человек, то есть 750 человек в месяц или 25 человек в день.

Между тем, эта цифра в разы отличается от оценки американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS). Напомним, его эксперты неделю назад опубликовали свои расчеты общего числа российских и украинских солдат, погибших, пропавших без вести или раненых во время войны. Согласно их подсчётам, Украина за время военного противостояния с Россией потеряла от 100 000 до 140 000 солдат, а общее число убитых, раненых и пропавших без вести солдат ВСУ в CSIS оценили примерно в 600 000.

В США подсчитали потери Украины и России за годы войны. Весной превысят 2 млн?

При этом потери Москвы, по данным CSIS, значительно выше, чем у Украины. Аналитический центр оценил их примерно в 1,2 миллиона человек, включая убитых, раненых и пропавших без вести, а число погибших – до 325 000. Таким образом общая цифра потерь с обеих сторон достигла 1,8 млн человек.