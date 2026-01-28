В США подсчитали потери Украины и России за годы войны. Весной превысят 2 млн?

Опубликовано: 28.01.2026 11:58 , Обновлено: 28.01.2026

Центр стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне опубликовал свои расчеты общего числа российских и украинских солдат, погибших, пропавших без вести или раненых во время войны.

По данным центра, цифра может достигнуть двух миллионов уже этой весной, сообщило издание The New York Times.

в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) считают, что за почти четыре года войны погибли, получили ранения или пропали без вести около 1,2 миллиона российских солдат и около 600 000 украинских военнослужащих. Таким образом общая цифра потерь с обеих сторон достигла 1,8 млн человек.

В CSIS считают, что только в 2025 году ежемесячно около 35 000 российских солдат погибали, получали ранения или пропадали без вести. За все время боевых действий с начала 2022 года, по оценкам центра, число погибших российских солдат приближается к 325 000. С украинской стороны погибло от 100 000 до 140 000 военнослужащих. Но это только погибшие.

“С февраля 2022 года российские войска понесли почти 1,2 миллиона потерь, больше, чем любая другая крупная держава в любой войне после Второй мировой войны. При нынешних темпах общее число потерь России и Украины может достичь 2 миллионов к весне 2026 года”, — пишут авторы исследования.

Эксперты подчеркивают, что хотя российские потери намного больше, страна обладает большим населением, из которого легче пополнять свои ряды. Украинские потери, хотя и меньше, более болезненны для ВСУ (Вооруженных Сил Украины). По оценкам CSIS, с февраля 2022 года общее число убитых, раненых и пропавших без вести солдат ВСУ достигло примерно 600 000.

Столь масштабные потери с обеих сторон эксперты объясняют стратегическими ошибками, недостаточной подготовкой солдат, низким моральным духом и недооценкой готовности и обороноспособности противника.

Тем не менее, по данным американского аналитического центра, российские войска продвигаются в среднем на 15–70 метров в день во время самых интенсивных операций. Хотя такой темп и медленнее, чем почти во всех крупных наступлениях прошлого века, включая самые кровопролитные кампании Первой мировой войны, такие как битва на Сомме.

По подсчётам американского центра, с 2022 года российские войска заняли около 75 000 квадратных километров (примерно 12% территории Украины) и контролируют около 120 000 квадратных километров (примерно 20% территории Украины), включая территории, аннексированные до 2022 года.

В России и Украине официально не публикуют цифры своих потерь. А все существующие оценки могут быть только приблизительными.