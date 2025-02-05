Зеленский назвал количество погибших украинских военных за три года войны

Опубликовано: 05.02.2025 15:46 , Обновлено: 05.02.2025

В интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, вышедшему 4 февраля, президент Украины Владимир Зеленский озвучил обновлённые данные о потерях украинской армии с начала военных действий.

По его словам, в ходе боевых действий погибли 45 100 украинских военнослужащих, ранений зафиксировали 390 тысяч. Он пояснил, что некоторые военные могли быть ранены неоднократно, поэтому количество раненых, по его словам, меньше, чем количество полученных ранений.

Напомним, два месяца назад Зеленский озвучивал следующие цифры: 43 тысячи погибших и 370 тысяч раненых.

При этом потери российской армии, по оценке украинского президента, выше. Зеленский заявил о примерно 350 тысячах погибших российских военных. Ещё 50-70 тысяч, по его данным, числятся без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения. Такое соотношение потерь (один к двум) Зеленский объяснил более слабой полевой медициной в российской армии: «Они не приносят раненых обратно, если человек ранен на поле боя, он остаётся там». Президент Украины подчеркнул, что его оценки потерь противника «очень чётко соответствуют действительности».

Отметим, что в России более двух лет не озвучивали данные по своим потерям.

В ходе интервью Зеленский и Пирс Морган также затронули темы возможности прямых переговоров с Владимиром Путиным, передачи США редкоземельных металлов в обмен на военную помощь и предоставлении ядерного оружия как гарантии безопасности Украины. Журналисты Telegraf.news об этом рассказывали.

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