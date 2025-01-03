Зеленский назвал гарантии безопасности без США «слабыми». Когда лично пообещал встретиться с Трампом?

Опубликовано: 03.01.2025 09:24 , Обновлено: 03.01.2025

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любые гарантии безопасности для Украины без участия США являются «слабыми». Об этом он сказал в интервью в эфире украинского телемарафона, вспомнив про израильскую модель безопасности.

«Если мы берём израильские гарантии безопасности и видим, как они 200, 300, 500 ракет отбивают без НАТО, но с авиацией союзников — США, Франции, Британии, — с таким сильным воздушным флотом, с ПВО, которое работает не только из Израиля, а и на всей этой земле… Такие гарантии безопасности пока Украине никто не предлагал», — [link href=“https://strana.news/news/477716-pochemu-ukraine-nikto-ne-predlahal-takikh-harantij-bezopasnosti-kak-izrailju.html” target=“_blank” rel=“noopener”] процитировала [/link] Зеленского интернет-газета «Страна.UA».

В то же время Зеленский анонсировал возможную встречу с Дональдом Трампом после его инаугурации. По словам украинского лидера, Трамп сообщил ему, что одним из первых визитов, которые он будет ожидать, будет именно визит Зеленского. К слову, американский политик заявил, что для него приоритетом является завершение войны, и он намерен это осуществить.

«Я думаю, после инаугурации будет у нас встреча. Я думаю, мы начнём работать, понимая весь план», — сказал Зеленский, выразив надежду, что план Трампа будет совпадать с украинским видением.

Впрочем, Зеленский не исключил, что Трамп будет контактировать и с российской стороной. «Это понятно, потому что они будут изучать многие детали, кто к чему готов. Я думаю, что таким будет первый период. От этого будем строить следующие шаги. Они должны привести к завершению горячей фазы войны», — добавил он.

Ранее Telegraf.news писал, что Зеленский и Трамп созванивались по телефону. Что обсуждали?

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