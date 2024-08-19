Зеленский назвал цель вторжения ВСУ в Курскую область

Опубликовано: 19.08.2024 09:02 , Обновлено: 19.08.2024

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье вечером, 18 августа, заявил, что целью операции ВСУ в Курской области является "создание буферной зоны". Он добавил, что Киев хочет остановить трансграничные атаки российских войск, а потому контрнаступление "было крайне необходимо".

По словам Зеленского, военное вторжение Украины в Курскую область России направлено на создание буферной зоны для предотвращения дальнейших атак Москвы через границу. К слову, это первый раз, когда президент Украины чётко обозначил цель операции, которую ВСУ начали ещё 6 августа. Ранее он высказал предположение, что атака направлена на защиту населённых пунктов в приграничной Сумской области от постоянных обстрелов.

[info_b] Буферная зона — это нейтральная территория, задача которой разделить два конфликтующих государства либо отделить «нормальные» государства от потенциально «ненормальных». Создание таких зон практикуется ещё с ХХ века. [/info_b] “Сейчас нашей главной задачей в оборонительных операциях в целом является уничтожение как можно большего военного потенциала России и проведение максимальных контрнаступательных действий. Это включает в себя создание буферной зоны на территории агрессора – нашу операцию в Курской области”, — подчеркнул Владимир Зеленский. Также он призвал союзников Киева ускорить поставки военной помощи, обратившись, в частности, к США, Великобритании и Франции.

Чем ответит Москва?

Тем временем некоторые западные, украинские и российские источники сообщили, что Кремль готовит массированный ракетный удар по «центрам принятия решений» в Киеве в качестве ответа на наступление в Курской области.

Российский Telegram-канал «Тайная канцелярия» взял комментарий во властных кругах России «об ударе возмездия». По словам анонимного собеседника, такие сообщения «могут быть частью информационной кампании по дискредитации России». В случае, если такого ответа не произойдёт, это станет победой Киева и будет предъявлено, как «слабость» Москвы.

Что говорят на западе?

В свою очередь польский генерал, бывший заместитель начальника Генерального штаба армии Польши, Леон Коморницкий заявил, что наступление ВСУ в Курской области наверняка было скоординировано западными союзниками. По его мнению, эта атака, в отличие от прошлогоднего наступления, была рациональной и помогла достичь ряда целей.

Эксперт заявил, что нынешние действия армии Украины хоть и рискованны, но рациональны и позволяют достичь ряда целей. В том числе, речь идёт о:

создании оперативных проблем для командования российской армии,

отвлечении российских сил, участвовавших в войне, на территорию Украины,

выигрыше времени в ожидании поставок западной техники,

значительном повышении боевого духа армии.

Ранее Telegraf.news писал, что 16 августа ВСУ разрушили мост возле села Глушково в Курской области России. По данным Telegram-канала Mash, украинские военные запустили по нему американские ракеты Himars. Из-за подрыва часть Глушковского района оказалась отрезана, а вместе с ней, по словам ВСУ, — около 700 солдат российской армии.

ВСУ взорвали мост в Курской области. Готовят котёл для 700 российских военных?