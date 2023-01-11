Зеленский лишил украинского гражданства «кума Путина» Медведчука

Опубликовано: 11.01.2023 09:24 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства Украины Виктора Медведчука, которого называют «кумом» Владимира Путина. А также еще троих депутатов Верховной Рады.

Кроме Медведчука, гражданства лишили Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. Из подозревают в государственной измене.

Зеленский заявил, что все четверо служили «не народу Украины, а пришедшим в Украину убийцам».

Виктора Медведчука, депутата Рады от пророссийского движения «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПСЖ) также подозревают в пособничестве сепаратистам. По данным СБУ, он мог быть причастен к незаконной схеме поставки угля с Донбасса. Медведчук рассказывал, что российский президент является крестным отцом его дочери.

Напомним, что в конце сентября 2022 года стало известно о масштабном обмене пленными между Украиной и Россией. Киев вернул домой 215 своих военных, из них — более 100 защитников «Азовстали». При этом России отдали Медведчука.