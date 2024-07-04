"Стоит 14 бригад" - Зеленский пообещал начать контрнаступление. На какую помеху пожаловался?

🎥 Видео

Опубликовано: 04.07.2024 19:06 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда его страна будет готова к новому контрнаступлению. В настоящее время, по его словам, ситуация с обеспеченностью армии солдатами "«намного лучше, чем была три месяца назад", однако продвижению на фронте мешает ряд факторов.

В недавнем интервью изданию Bloomberg Зеленский заявил, что не считает сложившуюся непростую ситуацию на фронте “патовой”. Он назвал её “проблемной”, но выразил уверенность в том, что с ней можно справиться, “имея желание и оружие”. Именно поставки оружия западными союзниками украинский лидер назвал одной из главных причин задержки контрнаступления Вооружённых сил Украины (ВСУ).

“У нас стоят бригады без оружия. У нас стоят резервы. У нас стоят 14 бригад неукомплектованных, у которых нет соответствующего оружия, за которое уже голосовали, о котором уже говорили. Пакеты должны приходить, но они идут, к сожалению, медленно”, — пожаловался Зеленский.

По его словам, когда необходимое для контрнаступления оружие будет получено, “когда войска будут готовы”, тогда ВСУ его и начнут.

Напомним, на днях американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь на анонимный источник в украинских службах безопасности, сообщило о том, что Киеву “удалось собрать достаточно сил для восполнения потерь и некоторых резервов”, но для серьёзных наступательных действий их недостаточно.

Впрочем, по оценке издания, несмотря на то, что инициатива на всей 1100-километровой линии украинско-российского фронта, по оценке источника, сейчас принадлежит Москве, ни одна из сторон конфликта пока не обладает достаточным количеством сил для “решающего прорыва”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в середине июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после двухдневного саммита в Швейцарии заявил, что Украина готова начать с Россией переговоры об окончании войны. По его словам это станет возможным уже на следующем подобном саммите, который “должен привести к завершению войны”.

Глава МИД Украины пообещал начать с Россией переговоры об окончании войны. Когда?