ЕС подготовил для Киева один из крупнейших пакетов военной помощи, в который "войдёт всё" — Politico

Опубликовано: 19.02.2025 08:12 , Обновлено: 19.02.2025

По словам трёх дипломатов из ЕС, страны Евросоюза подготовили пакет военной помощи Украине на сумму не менее 6 миллиардов евро, чтобы укрепить "стратегические позиции Киева" в начале переговоров с Россией под руководством США. Ожидается, что это будет один из самых крупных пакетов за всё время. Об этом сообщила американская газета Politico.

По данным издания, в пакет помощи “войдёт всё”, начиная от 1,5 миллиона артиллерийских снарядов и заканчивая системами ПВО. Несмотря на то, что первоначальная сумма, как утверждает Politico, составляет не менее 6 миллиардов, не исключено, что она вырастет до 10 миллиардов евро. Два дипломата отметили, что итоговая цифра может стать ещё значительнее, если “страны ЕС, изучив запасы, поймут, что могут отправить Украине больше”.

“Страны смогут предоставить военную технику или денежные средства. Их финансовый вклад будет пропорционален их валовому национальному доходу”, — заявил один из анонимных источников.

Как пишет газета, увеличение военной помощи станет “ощутимым проявлением решимости ЕС поддержать Украину” после того, как экстренная встреча лидеров в Париже не принесла конкретных решений и должных результатов. Напомним, Евросоюз не участвует в переговорах между США и Россией о прекращении войны, что, по данным издания, “вызвало смятение в столицах ЕС, а также в Киеве”.

Дипломаты ЕС всё ещё обсуждают детали пакета помощи, о котором запросила Европейская служба внешнеполитической деятельности. Пока неясно, одобрит ли его весь Евросоюз или только коалиция заинтересованных стран. Один из дипломатов заявил, что единогласное одобрение маловероятно, учитывая позицию Венгрии и её премьер-министра Виктора Орбана.

[info_b]К слову, в начале февраля глава европейской дипломатии Кая Каллас говорила, что с февраля 2022 года Евросоюз выделил Киеву 134 миллиарда евро, включая 50 миллиардов на военную помощь. Российские власти, в свою очередь, не раз высказывались против поддержки Киева, заявляя, что это лишь затягивает конфликт.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что в Саудовской Аравии состоялись первые за несколько лет переговоры на высоком уровне между Россией и США, посвящённые, в первую очередь, восстановлению двусторонних отношений, а также урегулированию конфликта в Украине и возможности встречи Путина и Трампа. Встреча, продлившаяся 4,5 часа, прошла вскоре после телефонного разговора президентов двух стран — первого за 3 года.

В Саудовской Аравии состоялись первые переговоры РФ и США — без Украины и ЕС. Что решили?