Зеленский и Алиев провели теплую встречу в Мюнхене

Опубликовано: 14.02.2026 18:32 , Обновлено: 14.02.2026

Президенты Украины и Азербайджана Владимир Зеленский и Ильхам Алиев провели встречу в Мюнхене на полях конференции по безопасности. Судя по кадрам с мероприятия, она прошла в очень теплой обстановке.

Азербайджан и Украина в последние годы активизировали контакты. Баку не раз заявлял о поддержке территориальной целостности Украины и ее праве на защиту. Азербайджанские власти также поставляли Украине гуманитарную помощь, что не могло не вызвать недовольство России.

По словам Алиева в Мюнхене, в последние дни по посольству Азербайджана в Украине было нанесено три удара российскими силами.

После первого удара власти Азербайджана посчитали, что это произошло случайно. Затем российской стороне были переданы координаты дипломатических представительств Азербайджана, после чего последовали еще два удара. В Баку это расценили как недружественный шаг.

Ранее, осенью 2025 года, после встречи президентов Азербайджана и России в Душанбе (Таджикистан) азербайджанские СМИ написали о большом внешнеполитическом успехе Ильхама Алиева. Публичное признание Владимиром Путиным вины российских ПВО (противовоздушной обороны) в крушении азербайджанского пассажирского самолета стало тому причиной.

В Азербайджане объявили о победе Алиева над Путиным