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Зеленский и Алиев провели теплую встречу в Мюнхене

Зеленский и Алиев провели теплую встречу в Мюнхене
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Президенты Украины и Азербайджана Владимир Зеленский и Ильхам Алиев провели встречу в Мюнхене на полях конференции по безопасности. Судя по кадрам с мероприятия, она прошла в очень теплой обстановке.

Азербайджан и Украина в последние годы активизировали контакты. Баку не раз заявлял о поддержке территориальной целостности Украины и ее праве на защиту. Азербайджанские власти также поставляли Украине гуманитарную помощь, что не могло не вызвать недовольство России.

По словам Алиева в Мюнхене, в последние дни по посольству Азербайджана в Украине было нанесено три удара российскими силами.

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После первого удара власти Азербайджана посчитали, что это произошло случайно. Затем российской стороне были переданы координаты дипломатических представительств Азербайджана, после чего последовали еще два удара. В Баку это расценили как недружественный шаг.

Ранее, осенью 2025 года, после встречи президентов Азербайджана и России в Душанбе (Таджикистан) азербайджанские СМИ написали о большом внешнеполитическом успехе Ильхама Алиева. Публичное признание Владимиром Путиным вины российских ПВО (противовоздушной обороны) в крушении азербайджанского пассажирского самолета стало тому причиной.

В Азербайджане объявили о победе Алиева над Путиным

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