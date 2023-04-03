Зеленский дал войскам РФ «время уйти» из Украины — «Иначе мы их уничтожим»

Опубликовано: 03.04.2023 15:00 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский 3 апреля рассказал о подготовке ВСУ к контранаступлению и заявил, что у российских войск «еще есть время уйти».

«Что касается нашего продвижения вперед на фронте, я не могу сказать, когда мы будем готовы к очень конкретным вещам», — передает его слова издание «Страна».

Зеленский объяснил, что не может про это сказать, чтобы не дать российским войскам «подготовиться к нашим методам и шагам по деоккупации». При этом, по его словам, «у них еще есть время уйти оттуда».

«Иначе мы их уничтожим», — подчеркнул украинский президент.

Напомним, ранее руководитель объединенного пресс-центра ВСУ Таврического направления Алексей Дмитрашковский заявил, что российские войска покинули часть позиций в результат наступления Украины в Донецкой области.

Украина начала наступление в Донецкой области