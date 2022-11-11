"Не хочу в тюрьму" - Ведущий НТВ Норкин в эфире отказался комментировать отступление из Херсона

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Опубликовано: 11.11.2022 09:20 , Обновлено: 11.11.2022

Необычная ситуация произошла в одной из программ российского телевидения на телеканале НТВ. Ведущий Андрей Норкин обратился к зрителям, чтобы объяснить, почему российские войска уходят из Херсона. Однако стандартного ответа не дал, поскольку, как он заявил, за это может попасть в тюрьму. На записи он объясняет абсурдность действующего в России закона.

«Если вы ожидаете, что я объясню, что я думаю, я ничего вам не скажу и сейчас объясню почему», — сказал Норкин, имея в виду отступление российских войск из Херсонской области.

“Если я скажу, что поддерживаю это решение и что Минобороны приняло правильное решение уйти из Херсона, это будет расцениваться как призыв к нарушению территориальной целостности России. В нашем уголовном кодексе это ст. 280, п. 1. Сегодня утром специально проверил. За это можно сесть в тюрьму на несколько лет”, — продолжил российский ведущий.

“С другой стороны, если я скажу, что не поддерживаю это решение, то публично дискредитирую российскую армию. Он также подпадает под действие ст. 280. Наказание более или менее такое же, как и в первом случае. И я не хочу в тюрьму, - резюмировал абсурдность российского закона Норкин.

https://twitter.com/Sota_Vision/status/1590747621018439680?t=118a4yk_3p7QDLWYI27Wsg&s=19

Ранее Телеграф сообщил, что многие Эксперты в России, на Западе и даже Беларуси, не дожидаясь мнения Норкина, оценили решение министра обороны РФ Сергея Шойгу и командующего Сергея Суровикина сдать Херсон украинцам. Главный их вывод - это одно из самых “позорных” решений российского командования с начала войны в Украине.

«Самое позорное поражение» — Эксперты оценили приказ Шойгу об отсутплении российских войск из Херсона