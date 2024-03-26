"Заткнитесь, твари" - Соловьев назвал "мерзкой истерикой" жалобы жителей Белгорода на обстрелы

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Опубликовано: 26.03.2024 08:32 , Обновлено: 26.03.2024

Российский ведущий Владимир Соловьев обратился к жителям Белгородской области России, которые пожаловались в соцсетях на обстрелы и невнимание к этой проблеме со стороны российских федеральных телеканалов.

В ответ Владимир Соловьев в эфире публично назвал такие жалобы «мерзкой истерикой». Также российский теле- и радиоведущий назвала пожаловавшихся «большим количеством разных тварей» и предложил им “заткнуться”.

В качестве доказательства, что федеральные телеканалы в России всё-таки сообщают об обстрелах, Владимир Соловьев продемонстрировала репортаж из Белгородской области. «Поэтому всем тем, кто пытается сказать, что „федералы“ бросили [Белгород], — заткнитесь, твари», — обратился известный телеведущий к россиянам, проживающим на границе с Украиной.

Впрочем, некоторые жители белгородской области “не заткнулись” и продолжили жаловаться теперь уже и на речь Соловьева. Ему предложили перевезти свою студию в Белгород и вести вещание оттуда.

«Не дай Бог пережить вам то, что переживают жители нашего города ежедневно. Подумайте о своих словах», — обратился к Соловьёву один из комментаторов.

Ранее Telegraf.news сообщил, что в соцсетях показали видео результатов обстрела Белгорода в России утром 19 марта. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в 10:34 (мск) в Белгороде и Белгородской области запустили сигнал ракетной опасности. Через 20 минут его отменили.

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