Горящие авто и частный дом. Российский Белгород попал под обстрел

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Опубликовано: 19.03.2024 11:22 , Обновлено: 19.03.2024

В соцсетях показали видео результатов обстрела Белгорода в России утром 19 марта.

Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в 10:34 (мск) в Белгороде и Белгородской области запустили сигнал ракетной опасности. Через 20 минут его отменили.

По информации Telegram-канала Baza, в результате атаки пострадали “как минимум три человека”. Источник добавил, что один снаряд попал в частный дом, еще один - в парковку, где загорелись несколько машин.

На ролике видно, как из частной жилой застройки идет столб дыма.

Скриншот: Telegram-канал Baza

Ранее Телеграф рассказывал об обстреле Белгорода 15 марта. Тогда в Минобороны РФ сообщили, что над регионом средства ПВО уничтожили семь снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир».

Белгород в РФ попал под ракетный обстрел. В соцсетях показали взрывы и столбы дыма в городе