Горящие авто и частный дом. Российский Белгород попал под обстрел
В соцсетях показали видео результатов обстрела Белгорода в России утром 19 марта.
Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в 10:34 (мск) в Белгороде и Белгородской области запустили сигнал ракетной опасности. Через 20 минут его отменили.
По информации Telegram-канала Baza, в результате атаки пострадали “как минимум три человека”. Источник добавил, что один снаряд попал в частный дом, еще один - в парковку, где загорелись несколько машин.
На ролике видно, как из частной жилой застройки идет столб дыма.
Ранее Телеграф рассказывал об обстреле Белгорода 15 марта. Тогда в Минобороны РФ сообщили, что над регионом средства ПВО уничтожили семь снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир».
Белгород в РФ попал под ракетный обстрел. В соцсетях показали взрывы и столбы дыма в городе