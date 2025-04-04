Запретили слово «аборт»? Зрители заметили, как российский телеканал начал его приглушать

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Опубликовано: 04.04.2025 18:51 , Обновлено: 04.04.2025

Российский развлекательный телеканал «Ю», судя по всему, придумал новый способ выразить поддержку «традиционным ценностям». В одном из своих шоу зрители заметили, что телеканал начал «запикивать» слово «аборт».

На это обратило внимание издание «Постньюс».

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Как сообщается, цензуре подверглось слово «аборт» в свежем выпуске реалити-шоу «Беременна по обману», рассказывающего о женщинах, забеременевших от женатых мужчин. Канал несколько раз приглушал звуковой сигнал, чтобы скрыть от зрителей упоминание процедуры прерывания беременности.

Раньше телеканал «Ю» такой самоцензурой не занимался. В его проектах слово «аборт» могло звучать неоднократно, хоть его подавали, как правило, в негативном ключе. Важно отметить, что никакого законодательного запрета на упоминание самого слова «аборт» в российских СМИ нет.

Зато, как выяснили наблюдатели, каждый новый выпуск шоу на «Ю» теперь начинается с демонстративного дисклеймера: «Телеканал „Ю“ поддерживает традиционные ценности. Семья, основанная на уважении и верности, — основа сильного общества».

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