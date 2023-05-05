«Где, ####, боеприпасы?» - Пригожин на фоне десятков мертвых «вагнеровцев» обматерил руководство Минобороны РФ

🎥 Видео

Опубликовано: 05.05.2023 08:31 , Обновлено: 05.05.2023

Основатель и глава российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин 4 мая записал и выложил в своём телеграм-канале эмоциональное видео, в котором обвинил руководство Минобороны России в отсутствии поставок боеприпасов на фронт. Само видео он записал на фоне десятков тел добровольцев. По его словам, все эти "вагнеровцы" "погибли только за сегодняшний день".

В смерти “вагнеровцев” Пригожин обвинил лично министра обороны России Сергей Шойгу и его первого зама, начальника Генштаба Вооружённых сил России Валерия Герасимова. По заявлению главы ЧВК “Вагнер”, нехватка боеприпасов у российских бойцов сейчас составляет 70% и из-за этого погибает большое количество бойцов.

“Где, ####, боеприпасы? Вы сидите, твари, в дорогих клубах. Ваши дети прутся от жизни, снимают на Ютюбе ролики. Вы думаете о том, что вы хозяева этой жизни и о том, что вы имеете право распоряжаться их жизнями. Думаете о том, что если у вас есть склады от снарядов, то вы имеете на это право. Есть элементарные подсчёты — если вы даёте норму боеприпасов, погибших в пять раз меньше. Они пришли сюда добровольцами и умирают за то, чтобы вы жировали в своих кабинетах с красным деревом. Учтите это”, - заявил Пригожин, “приправляя” свою речь ненормативной лексикой.

[info_b] Внимание! Видео содержит ненормативную лексику, а также кадры не для слабонервных. [/info_b]

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Напомним, несколько дней назад Пригожин заявил, что ВСУ уже начали давно ожидаемое контрнаступление. По его словам, на фронте в Украине значительно активизировались боевые действия и в ближайшее время всё перейдет в активную фазу.

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