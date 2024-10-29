Дроны ударили по университету спецназа в Чечне в 950 км от Украины

📷 Фото

Опубликовано: 29.10.2024 11:12 , Обновлено: 29.10.2024

Глава Чечни Рамзан Кадыров 29 октября заявил об атаке дронов на университет спецназа в Гудермесе. Этот город находится примерно в 900-950 км от Украины. Тем временем в Сети появились фото с места происшествия.

«Сегодня в 6:30 утра в Гудермесе в результате беспилотной атаки с воздуха возгорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он утверждает, что пострадавших нет, а пожар уже потушили.

По данным BBC, российский университет спецназа, в том числе, готовит участников боевых действий в Украине.

К слову, это первое официальное сообщение об атаке дронов в Чечне.

Ранее Telegraf.news писал, что в конце августа президент Украины заявил, что инженеры создали и успешно испытали некое “изделие”, которое представляет собой одновременно и дрон, и ракету. Назвали ее в честь украинского хлеба “Паляниця”.

Зеленский объявил о создании дрона-ракеты «Паляниця». Стало известно, что это такое