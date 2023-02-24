Закончится ли война в Украине в 2023 году? Что говорят эксперты

🎤 Мнение

Опубликовано: 24.02.2023 10:52 , Обновлено: 26.02.2025

Когда закончится война в Украине? Это вопрос волнует весь мир уже целый год. Одни эксперты выразили мнение, что боевые действия будут зависеть от весеннего наступления (контрнаступления) Украины и России, а также от поставок Киеву нового западного оружия. Другие считают и даже надеются, что все решиться за столом переговоров. В любом случае, конфликту должен прийти конец. Станет ли 2023-й годом победы, поражения или компромисса?

«Весеннее контрнаступление может переломить ход войны»

Тимоти Гартон Эш — историк, политический обозреватель и обозреватель Guardian считает, что «эта весна и лето потенциально станут решающим моментом для украинской победы».

Он отметил, что сейчас Россия «по-прежнему обладает стратегической инициативой на востоке, в то время как у Украины опасно заканчиваются боеприпасы для ее постсоветского вооружения». Но, по его словам, «запланированное этой весной украинское контрнаступление с использованием новых бригад, оснащенных и обученных на западе, может переломить ситуацию».

Эш считает, что «если украинским вооруженным силам удастся продвинуться на юг из Запорожской области к Азовскому морю, они могут расколоть российские оккупационные силы надвое и создать потенциальную угрозу для Крыма».

«Война зашла в тупик»

В свою очередь депутат Бундестага Германии Севим Дагделен привела слова генерала США и председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли, который заявил, что сейчас «война зашла в тупик».

По ее мнению, «теперь необходимо оказать массовое социальное давление на западные правительства, чтобы они отказались от логики военной эскалации и обратились к дипломатии».

«Целью 2023 года должно стать возобновление переговоров между Украиной и Россией, поскольку, как сообщалось, в апреле прошлого года они были близки к соглашению», — убеждена Дагделен, передает ее слова The Guardian.

«2023 год станет годом победы»

А вот украинский президент Владимир Зеленский убежден, что «2023 год станет годом нашей [украинской] победы!». Он написал в Twitter: «24 февраля миллионы из нас сделали выбор. Не белый флаг, а сине-желтый».

«2023 год станет годом победы» — Зеленский и Залужный обратились к нации

«Война может длиться годы»

Тем временем Эмма Эшфорд — старший научный сотрудник программы «Переосмысление большой стратегии США» в Центре Стимсона в Вашингтоне отметила, что в течение последнего года «большинство государств разделяли общую цель — позволить Украине защитить себя от натиска России».

«Однако сегодня мысли обращаются к более долгосрочным перспективам комбатантов, сформированным постепенным осознанием того, что этот конфликт потенциально может длиться годы».

По ее словам, «расходящиеся интересы западной коалиции станут более заметными».

«Украина и ближайшие к границам России восточноевропейские страны могут захотеть продолжать войну еще несколько лет. Однако западноевропейские государства могут с осторожностью относиться к продлению конфликта и связанных с ним концентрированных экономических издержек на вторую зиму, если не будут достигнуты военные успехи», — объяснила Эшфорд.

И добавила, что «общественное недовольство в Соединенных Штатах и ​​некоторых частях Европы будет расти по мере того, как война будет затягиваться, даже несмотря на то, что для предоставления Украине передового оружия и обучения потребуется время, чтобы произвести эффект на поле боя».