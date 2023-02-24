Опубликовано: 24.02.2023 10:15 , Обновлено: 04.07.2024

Украинцы доказали, что они «непобедимы», заявил Владимир Зеленский, когда мир подводит итоги года с момента вторжения России в Украину. В день памяти и неповиновения украинский президент охарактеризовал прошедший год как год «боли, скорби, веры и единства».

Он написал в Twitter: «24 февраля миллионы из нас сделали выбор. Не белый флаг, а сине-желтый. Не убегая, а встречая лицом к лицу. Сопротивление и борьба… Это был год боли, печали, веры и единства. И в этом году мы оставались непобедимыми. Мы знаем, что 2023 год станет годом нашей победы!»

Обычные люди стали героями

В свою очередь, главнокомандующий войсками в Украине генерал Валерий Залужный выказал благодарность простым украинцам.

«Основа нашей непоколебимости — люди.

Обычные люди. Обычные Герои. Среди нас. С нами в строю. Это люди, которые взяли в руки оружие, чтобы защитить своих родных, свои дома и свою страну от вражеской неспровоцированной и неоправданной агрессии. Это люди, которые сейчас, в эту минуту, бьют оккупанта, держат позиции, мерзнут в холодной, но родной земли, спасают жизнь собратьям, помогают армии всем, чем только можно помочь», — написал он.

«За девять лет войны мы стали крепче бетона и стали, потому что помним примеры несокрушимости защитников ДАПа и Азовстали. Спасибо вам, украинцы! Всем, кто служит в рядах Вооруженных Сил и других составляющих сил обороны Украины, — уважение и глубокая благодарность. Всем, кто помогает, поддерживает, верит — земной поклон. Всем павшим за свободу — Вечная память и почет» — говорится в послании главы генштаба Украины.