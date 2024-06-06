Заказное убийство? В Москве неизвестный застрелил на улице мужчину и скрылся

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Опубликовано: 06.06.2024 12:43 , Обновлено: 06.06.2024

В районе Фили-Давыдково Москвы неизвестный застрелил мужчину из ружья прямо на улице. Правоохранители ввели план "Перехват" на западе столицы России.

Тело убитого нашли на улице Алексея Свиридова, где неизвестный стрелял, его личность устанавливается, сообщили агентству РИА Новости в прокуратуре Москвы.

Стрелявший скрылся с места преступления. По информации МВД, “неизвестный целенаправленно произвел несколько выстрелов в мужчину из огнестрельного оружия”. Правоохранители уточнили ТАСС, что убийца сделал три выстрела: первый - “с небольшого расстояния”, еще два - “контрольных, в упор”. По предварительным данным, неизвестный стрелял из автомата одиночными выстрелами.

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Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Москве завело уголовное дело за убийство и незаконный оборот оружия, передало РИА Новости. По предварительной информации МВД, это было заказное убийство.

Фото: прокуратура Москвы

Как сообщил Telegram-канал Shot, убитый - 34-летний Константин Балишанский, сын главы компании Mediasystem Group Андрея Балишанского, которая занимается мультимедийным оборудованием, светодиодными и LCD-экранами.

Также источник рассказал, что убийство произошло около дома, где жил погибший. Он вышел к подъезду - неизвестный открыл огонь прямо возле детской площадки. Хоть мужчина и пытался убежать, киллер догнал его и добил выстрелом в голову.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что в словацком Хандлове неизвестный выстрелил в премьер-министра страны Роберта Фицо. Нападавшего задержали, он совершил покушение на Фицо после заседания правительства.

Неизвестный выстрелил в премьер-министра Словакии Фицо