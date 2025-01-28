Загадочные надписи «Help!» на снимках Google Maps встревожили американцев. А разгадку нашли?

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Опубликовано: 28.01.2025 10:40 , Обновлено: 28.01.2025

Странные послания, замеченные возле грузового порта в Лос-Анджелесе, вызвали ажиотаж в социальных сетях. Пользователей очень заинтриговали слова «help» («помогите») и «traffico» («трафик»), которые отчётливо видны в промышленном квартале американского города на спутниковых снимках Google Maps.

На изображениях, распространяемых в Сети, среди обломков также можно различить слова «LAPD» (полицейский департамент Лос-Анджелеса), «FBI» (ФБР) и «Federal» (федеральный), заметил портал Ndtv.

Хотя эти тревожные надписи заметили только сейчас, важно отметить, что впервые на спутниковых снимках они появились 21 июня 2023 года. Более того, они же, но на билборде, запечатлены ещё в феврале 2023 года на камеру Google Street View.

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Официальные лица, включая полицейский департамент Лос-Анджелеса, никак не прокомментировали эти изображения, однако, по неподтверждённой информации, место взяли под охрану.

Пользователи X (бывший Twitter) начали активно обсуждать находку. Появились различные теории: от детской шалости до отчаянного крика о помощи. Один из пользователей предположил, что это может быть связано с торговлей людьми и жертва таким образом пытается привлечь внимание.

«Это тревожное послание было замечено на Google Maps в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Слова „Help“ и „Traffico“ написаны среди обломков, в окружении грузовых контейнеров. Подтверждено, что соседний участок является грузовым двором, что вызывает опасения, что это может быть связано с торговлей людьми или чем-то похуже», — написал один из пользователей X, поделившись снимками местности возле Норт-Мишн-Роуд в Лос-Анджелесе.

Ажиотаж оказался настолько сильным, что как минимум один из пользователей X отправился на место и обнаружил часть надписей, которые все ещё оставались там, включая самую крупную.

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