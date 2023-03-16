Задержанные в Польше шпионы "из-за восточной границы" готовились к диверсиям - Каминский

Опубликовано: 16.03.2023 14:55 , Обновлено: 16.03.2023

Подозреваемые в сотрудничестве с российскими спецслужбами, которые были задержаны спецслужбами Польши, готовились к диверсионной акции, направленной на парализацию поставок оборудования, оружия и помощи Украине, сообщил в четверг глава МВД, министр - координатор спецслужб Мариуш Каминский.

Министр Каминский подтвердил в четверг информацию о раскрытии шпионской сети ABW (Агентство внутренней безопасности Польши — ред.). Задержаны девять человек, подозреваемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Как сообщил министр, данные свидетельствуют о том, что эта группа вела мониторинг железнодорожных маршрутов. “В ее задачи входило распознавание, мониторинг и документирование перевозок с вооружением, осуществляемых на благо Украины. Подозреваемые также готовились к диверсионным действиям, направленным на парализацию поставок оборудования, оружия и помощи Украине”, - подчеркнул он.

“У ABW есть доказательства того, что подозреваемые были на постоянной основе вознаграждены российскими спецслужбами. В рамках разведывательной деятельности члены группы систематически получали выплаты за выполненные задачи”, - подчеркнул Каминский.

Министр отметил, что задержанные-иностранцы из-за восточной границы Польши. “В отношении шестерых из них суд применил временный арест. Прокуратура предъявила им обвинения в шпионаже в пользу России и участии в организованной преступной группе. В отношении трех задержанных - вчера задержанных-продолжаются прокурорские действия”, - подчеркнул Каминский.

По словам министра, информация, собранная ABW, показывает, что группе также были поручены пропагандистские мероприятия с целью дестабилизации польско-украинских отношений, разжигания и разжигания в Польше настроений, враждебных странам НАТО, а также нападения на политику польского правительства в отношении Украины. “У ABW есть доказательства того, что подозреваемые были на постоянной основе вознаграждены российскими спецслужбами. В рамках разведывательной деятельности члены группы систематически получали выплаты за выполненные задачи”, - подчеркнул Каминский

Белорусские власти не комментировали данную информацию. Однако белорусские провластные тг-каналы утверждают, что среди задержанных в Польше есть три гражданина Беларуси.

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