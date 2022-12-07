"Забудьте о денацификации" - У Зеленского посчитали, что Путин проговорился

Опубликовано: 07.12.2022 21:12 , Обновлено: 07.12.2022

В офисе Владимира Зеленского прокомментровали заявления Владимира Путина о войне в Украине, сделанные 7 декабря. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк уверен, что глава Кремля проговорился.

“Маски сброшены. Забудьте о “провокациях НАТО”, “денацификации” и других забытых casus belli. Путин подтвердил то, что было очевидно всему миру: Россия ведет захватническую войну геноцидного типа ради завоевания новых территорий, потому что так завещал Петр I. Кто-то еще хочет «урегулирования»?” - написал в Твиттер советник ОП Украины Михаил Подоляк.

Ранее 7 декабря Владимир Путин на самом деле сказал, что одним из результатов “спецоперации” в Украине стали “новые территории” РФ.

“Появление новых территорий — значимый результат для России. И, чего уж там греха таить, Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации, это серьезная вещь», — сказал президент РФ, упомянув, что еще Петр I боролся за выход к нему.

Ранее Телеграф сообщил, что президент России Владимир Путин 7 декабря заявил на заседании Совета по правам человека РФ, что спецоперация в Украине может стать “длительным процессом”, но пообещал не проводить дополнительную мобилизацию. При этом он признал, что в российской армии есть проблемы со снабжением.

Путин предупредил, что война в Украине может стать «длительным процессом»