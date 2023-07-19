США решили ввести санкции против Кыргызстана — WP

Опубликовано: 19.07.2023 16:52 , Обновлено: 19.07.2023

Чиновники администрации президента Соединенных Штатов рассказали The Washington Post, что в США готовятся ввести санкции в отношении Кыргызстана. По их мнению, через эту страну в Россию поставляют подпадающую под санкции продукцию, например, дроны из Китая.

Сообщается, что ограничительные меры могут ввести до конца июля, о каких именно санкциях идет речь, не уточняется (ранее в таких случаях применялись санкции и включение компаний в черный список).

После начала войны в Украине и последовавших за этим в отношении РФ санкций, товарооборот между Россией и странами Центральной Азии вырос, утверждает The Washington Post. Предполагается, что через эти страны, включая Кыргызстан, в РФ поставляется продукция, экспорт которой в Россию подпадает под санкции.

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Тем временем в посольстве Кыргызстана, куда корреспонденты обратились за комментариями, утверждают, что их страна привержена борьбе с незаконной торговлей, а всплеск товарооборота с РФ в связан с усовершенствованием системы отслеживания товаров, пересекающих границы. Также там напомнили, что Россия — один из основных торговых партнеров страны, а на ее территории проживает около миллиона граждан Кыргызстана.

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