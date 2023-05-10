"За исключением России" - Страны ЕС впервые объявили тендер на совместную закупку газа

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Опубликовано: 10.05.2023 19:19 , Обновлено: 10.05.2023

В среду, 10 мая, Еврокомиссия (ЕК) впервые направила поставщикам приглашение к участию в тендере ЕС на совместные закупки газа объемом 11,6 млрд кубометров .

В первом тендере 77 европейских компаний подали заявки на поставки общим объемом 11,625 млрд куб. м. Спрос на СПГ составляет 2,781 млрд куб, сообщила ЕК в опубликованном коммюнике.

«Международные поставщики газа, за исключением России, приглашаются к участию в этом тендере путем подачи заявок на обслуживание европейских клиентов до 15 мая. Первый раунд тендера охватывает поставки газа с июня 2023 года по май 2024 года», - говорится в объявлении Еврокомиссии.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил в связи с объявлением тендера, что совместные закупки “повысят энергетическую безопасность до следующей зимы и помогут заполнить газохранилища”.

«Это также возможность для международных поставщиков газа расширить свою клиентскую базу. Это взаимовыгодное предприятие», — уточнил представитель Еврокомиссии.

Совместные закупки газа ЕС были введены в ответ на энергетический кризис, вызванный вторжением России в Украину. Они открыты для всех государств-членов. Следующие тендеры состоятся в июне, августе, октябре и декабре 2023 года. На данный момент около 107 компаний подали заявки на участие в совместных закупках газа через инструмент AggregateEU.

Напомним, что в среду, 3 мая, цена газа в контрактах на июнь упала ниже 37 евро за мегаватт-час на голландской бирже TTF. Это самая низкая стоимость голубого топлива в Европе за 21 месяц. В конце августа прошлого года европейские цены за мегаватт-час газа и вовсе превышали 300 евро.

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