За "Гагарина" теперь придётся платить. Почему?

Опубликовано: 29.02.2024 16:03 , Обновлено: 29.02.2024

Дочь первого космонавта Юрия Гагарина зарегистрировала товарный знак "Юрий Гагарин" и теперь производителям, использующим его имя в своем мерче, придется платить за использование его имени.

Товарный знак “Юрий Гагарин” уже зарегистрирован в Роспатенте. На это обратил внимание телеграм-канал Mash.

Патент зарегистрировала Галина Гагарина . Его действие распространяется практически на всё: “от значков и футболок до компьютерных игр с упоминанием космонавта”.

Дочери Юрия Гагарина Галине уже 62 года. Она живет в Москве и имеет звания профессора и доктора экономических наук. Работает завкафедры в РЭУ им. Г.В. Плеханова. Старшей дочери Гагарина Елене — 64 года. Она искусствовед и также будет получать отчисления с мерча, где упоминается её отец.

Ранее Телеграф писал о том, что на популярной белорусской аукционной площадке выставили на продажу примечательный лот — альбом открыток с фотографиями советских летчиков-космонавтов. Настоящий интерес для коллекционеров, впрочем, может представлять лишь одна карточка из представленного набора. По сути, именно за неё житель Барановичей, который выставил данный лот, запросил 35 тыс. рублей.

Житель Барановичей выставил на аукцион открытку за 35 тыс. рублей. Что в ней особенного?