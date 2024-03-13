Японская ракета Kairos взорвалась сразу после запуска

🎥 Видео

Опубликовано: 13.03.2024 16:50 , Обновлено: 13.03.2024

Космическая ракета Kairos частной компании Space One взорвалась сразу после запуска в префектуре Вакаяма в Японии.

Как отметило издание Mainichi, в Японии искусственный спутник компании с частной ракетной площадки запустили впервые.

Длина ракеты - около 18 м, она должна была доставить экспериментальный аппарат для замены разведывательных спутников на случай, если они выйдут из строя.

Вообще, запуск запланировали на 9 марта, но его перенесли: в акваторию, которая считалась зоной повышенной опасности из-за предстоящего запуска, вошел корабль.

Space One должна была стать первой японской частной компанией, выведшей спутник на орбиту.

Ранее Телеграф рассказывал, как в США запустили тяжелую космическую ракету «Вулкан» компании United Launch Alliance. На борт, помимо научной аппаратуры, доставили прах актеров легендарного американского сериала Star Trek.

Американская ракета отправила на Луну останки актеров Star Trek