Япония впервые обстреляла предупредительными ракетами российский самолёт-разведчик

Опубликовано: 24.09.2024 11:45 , Обновлено: 24.09.2024

Японские военные самолеты впервые применили осветительные ракеты рядом с российским самолетом-разведчиком, который трижды нарушил воздушное пространство страны. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщил министр обороны Японии Минору Кихара. По его словам, это было сделано для того, чтобы предупредить российский экипаж о необходимости покинуть воздушное пространство Японии.

В нарушении границы Японии обвинили российский патрульный самолет Ил-38. По данным японских властей, всё произошло 23 сентября между 13:00 и 16:00 по местному времени.

«Российский самолет трижды нарушал воздушное пространство Японии над островом Ребун, расположенным недалеко от побережья самого северного главного острова страны Хоккайдо, за время своего пятичасового полета в этом районе», - передало слова Кихары американское издание WSJ.

По его словам, Япония подняла в воздух истребители F-15 и F-35, которые «выпустили осветительные ракеты» после того, как российский патрульный самолет Ил-38, по-видимому, «проигнорировал их радиопредупреждения».

Министр обороны Японии заявил, то это также первое публично объявленное вторжение российского самолета в воздушное пространство Японии с июня 2019 года, когда бомбардировщик Ту-95 вошел в воздушное пространство страны на юге Окинавы и в районе островов Идзу к югу от Токио.

«Из 48 нарушений воздушного пространства с момента распада СССР около 44 были совершены Россией, заявили японские власти. Трижды в японское воздушное пространство вторгались самолеты Китая, один раз - тайваньский самолет», - заявил министр обороны Японии.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Япония, Великобритания и Италия начали разрабатывать реактивный истребитель нового поколения. Страны планируют ввести в эксплуатацию передовой фронтовой истребитель к 2035 году путем объединения британского проекта Future Combat Air System, также известного как Tempest, с японской программой FХ.

Британия, Япония и Италия начали создавать истребитель нового поколения